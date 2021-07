The Last of Us Parte 2, non solo la mappa: anche il diario di Ellie ricreato da un fan

Nonostante sia ormai trascorso un anno dalla pubblicazione del titolo Naughty Dog, l'epopea di Ellie continua a rappresentare un vivido ricordo per moltissimi giocatori.

Alcuni di questi hanno peraltro deciso di cimentarsi nella realizzazione di produzioni artistiche ispirate al titolo: dopo la mappa di Seattle di The Last of Us: Parte 2, ora arriva anche il diario della giovane protagonista. Come ricorderanno coloro che si sono avventurati nella produzione Sony, Ellie ha infatti una grande passione, oltre che per la chitarra, anche per il disegno. Ed è così che facendosi strada tra i pericoli di una Seattle post apocalittica, la ragazza si dedica alla compilazione di un apposito diario, corredato da una ricca rassegna di illustrazioni e appunti.



Conquistato dal design del diario della ragazza, un appassionato ha deciso di riprodurlo nella realtà, tramite un lavoro avviato ormai circa un anno fa. A seguito di una lunga pausa, l'autore è ora tornato a farsi vivo su Reddit, dove ha condiviso con la community le ultime pagine realizzate a mano. La replica è estremamente fedele all'originale, con illustrazioni realizzate a matita e alcune annotazione che raccontano l'incedere del percorso di vendetta intrapreso dalla giovane Ellie all'interno di The Last of Us: Parte 2.