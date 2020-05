The Last of Us Parte 2, non solo PS Vita: anche un omaggio a ICE Cube!

Nel corso della serata di mercoledì 28 maggio Sony e Naughty Dog hanno trasmesso uno State of Play interamente dedicato a The Last of Us Parte 2, durante il quale sono stati mostrati dei contenuti inediti.

L'appuntamento ha infatti accolto un nuovo gameplay di The Last of Us Parte 2, in cui il team ha avuto modo di mostrare tutta la furia vendicativa di Ellie in azione, tra azioni stealth, imboscate e scontri frontali. Con una durata inferiore ai dieci minuti, lo spezzone ha rappresentato un'interessante finestra sul titolo in arrivo a giugno.

L'appuntamento firmato Naughty Dog ha però incluso al suo interno anche alcuni simpatici Easter Egg. Da una parte, difficile da mancare durante la visione, una PlayStation Vita è apparsa in The Last of Us Parte 2, con un omaggio dedicato all'universo di Hotline Miami. Non è stata però l'unica piccola sorpresa: lo State of Play ha infatti incluso anche un piccolo Easter Egg musicale. Ad un certo punto della trasmissione è infatti possibile in sottofondo un brano del rapper e cantante hip hop ICE Cube. Nello specifico, stiamo parlando di "I need cold brew & donuts": ve ne eravate accorti?



The Last of Us Parte 2 arriva il 19 giugno su PlayStation 4.