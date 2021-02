The Last of Us Parte 2, ma non solo: i titoli più accessibili per giocatori ipovedenti

Mentre sta per avviarsi la stagione più calda dell'anno videoludico con l'avvio del percorso di avvicinamento all'E3 2021, si accendono sempre più riflettori sul tema dell'accessibilità.

Su questo fronte, l'industria del videogioco sta iniziando a muovere passi decisi, con produzioni capaci di ampliare in maniera netta la possibilità per gli utenti ipovedenti di approcciarsi al gaming. Su questo fronte, a fare lezione è stato in particolare l'approccio all'accessibilità adottato da The Last of Us Parte 2, con l'opera Naughty Dog che ha fissato nuovi standard in materia. Ma la software house Sony non è stata l'unica a mostrarsi ricettiva in materia negli ultimi anni. Un trend tuttavia non univoco, sul quale ha acceso i riflettori un'interessante ricerca condotta da Lenstore.



Prendendo in considerazione i criteri legati a focus su daltonismo, regolazione dei caratteri, ridimensionamento HUD e impostazioni di contrasto, lo studio ha identificato tra i più accessibili i seguenti titoli:

The Last of Us Parte 2;

World of Warcraft;

Into the Breach;

Microsoft Flight Simulator;

DOTA 2;

Red Dead Redemption 2;

Forza Horizon 4;

Minecraft;

Starcraft 2;

XCOM: Enemy Unknown;

Di questi ultimi, tuttavia,, mentre i restanti giochi hanno ricevuto promozioni solo parziali. Un chiaro segno del margine di miglioramento. Tra gli spunti di riflessione suggeriti da Lenstore, oltre ai parametri già dentificati, vengono suggeriti i seguenti: mira bloccata, dove è necessario sparare o puntare con l’arma; segnali audio per il movimento ed il combattimento; possibilità di saltare alcune sezioni che sono più difficili per le persone affette da disabilità; possibilità di regolare i livelli di contrasto oltre a quello della piattaforma di gioco; livelli di difficoltà personalizzabili, in modo che i giocatori possano scegliere.