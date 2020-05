The Last of Us Parte 2, novità, preordini e copie fisiche: aggiornamenti da Naughty Dog

L'atteso titolo di Naughty Dog approderà su PlayStation 4 il prossimo 19 giugno: a poco più di un mese di distanza dal lancio, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato.

La Redazione di Everyeye ne ha visionato con attenzione ogni dettaglio, confezionando una ricca video analisi del trailer di The Last of Us Parte 2. Per accompagnare il filmato, Naughty Dog ha indirizzato un messaggio alla community, un breve testo che porta la firma di Neil Druckmann.



In poche righe, il Vice Presidente della software house ha reso noto che la pubblicazione del trailer è solo l'inizio del percorso che condurrà alla pubblicazione della seconda parte del viaggio di Ellie e Joel. Altre "entusiasmanti novità" sono dunque in arrivo e il team invita a tenere gli occhi aperti per ulteriori aggiornamenti da parte di Naughty Dog. Contestualmente, è stato inoltre confermata la riapertura dei preordini di The Last of Us Parte 2, ora accessibili anche su PlayStation Store. Druckmann conferma inoltre che le copie fisiche del gioco saranno a disposizione già dal giorno del lancio, ma la situazione potrebbe variare a seconda della regione e del distributore.

In chiusura, vi rammentiamo di prestare particolare attenzione nel corso delle prossime settimane: il rischio di incappare in spoiler e sgradite anticipazioni è infatti purtroppo ancora elevato. Non a caso, Sony ha scelto di disabilitare i commenti al nuovo trailer di The Last of Us Parte 2.