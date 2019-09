The Last of Us Parte 2 e nuovi pericoli: ecco come Ellie può affrontare i cani da guardia

Naughty Dog ha recentemente offerto ai videogiocatori in attesa di The Last of Us Parte 2 un ampio numero di informazioni su quelle che saranno le caratteristiche del titolo.

In particolare, la software house ha offerto alla stampa di settore la possibilità di testare con mano una ricca demo, all'interno della quale sono state mostrate due differenti missioni. Una di queste ha condotto Ellie, ormai cresciuta, a far fronte a nuovi pericoli, tra cui figurano anche pericolosi cani da guardia. Per nascondersi alla vista di esseri umani ostili, la protagonista potrà strisciare nell'erba alta, mantenendo premuto il tasto cerchio del Dualshock 4. Questo, tuttavia, non la metterà al sicuro dagli animali.



I sensi acuti dei cani, infatti, permetteranno a questi ultimi di avvertire comunque la presenza di Ellie e di seguirne di conseguenza la scia. Per cercare di non essere rintracciata, la ragazza potrà ricorrere ad una "modalità ascolto", che le consentirà di visualizzare le tracce lasciate dai propri spostamenti. Eliminare l'uomo che controlla un cane da guardia, oltre a scatenare possibili reazioni in altri personaggi, potrebbe essere invece una strategia particolarmente rischiosa: questo renderà infatti i cani molto più difficili da avvistare, esponendoci alla possibilità di essere aggrediti all'improvviso. Per progredire nell'area potremo scegliere di attaccare gli animali oppure di cercare un modo per aggirarli.

