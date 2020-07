The Last of Us Parte 2, nuovi tutorial chitarra di Ellie: tra Elvis, Beatles e Coldplay

Con The Last of Us Parte 2 disponibile ormai da diversi giorni e con il titolo interessato da dati di vendita decisamente positivi, la community del titolo Naughty Dog è in continua crescita.

Tra gli elementi che stanno riunendo i giocatori impegnati nel vivere l'intensa nuova epopea di Ellie e Joel, troviamo la passione per la musica. Gli sviluppatori di The Last of Us Parte 2 hanno infatti inserito nell'esclusiva PlayStation 4 la possibilità di esercitarsi liberamente con la chitarra della giovane protagonista. Tramite un accurato sistema di riproduzione degli accordi e di modulazione del ritmo, giocatori particolarmente abili stanno riuscendo a utilizzare lo strumento per riprodurre brani estremamente noti, afferenti a molteplici generi musicali.

In rete hanno così trovato spazio un crescente numero di tutorial volti a presentare ad altri giocatori le procedure necessarie per replicare uno specifico brano. Dopo aver suonato Green Day e Metallica in The Last of Us Parte 2, la community ha ricostruito ulteriori tracce iconiche, spaziando da Elvis Presley ai Beatles, passando per i Coldplay. In apertura a questa news potete dunque trovare una nuova raccolta di tutorial per la chitarra di Ellie. Di seguito i brani presenti al suo interno:

Can't Help Falling In Love - Elvis Presley

Interstellar Main Theme - Hans Zimmer

Last of Us Theme - Gustavo Santaolalla

Yesterday - The Beatles

Wonderwall - The Oasis

Wish You Were Here - Pink Floyd

Creep - Radiohead

The Scientist - Coldplay

Hurt - Nine Inch Nails

Hurt - Johnny Cash

Cosa ve ne pare del risultato?