The Last of Us Parte 2 è di nuovo disponibile per il pre-order sul PlayStation Store

Il percorso verso l'uscita di The Last of Us Parte 2 è stato caratterizzato da molti ostacoli. Dopo l'annuncio da parte di Sony della nuova data di lancio, il titolo Naughty Dog torna disponibile al pre-acquisto sul PlayStation Store.

Nella giornata di ieri infatti Sony ha annunciato la nuova data di uscita per il tanto atteso The Last of Us Parte 2 che verrà lanciato in data 19 giugno. Dopo l'ultimo rinvio il colosso nipponico aveva deciso di eliminare ogni riferimento al titolo dallo store di PlayStation, procedendo in alcuni casi al rimborso per gli utenti che avevano pre-ordinato il gioco. Ora finalmente The Last of Us Parte 2 è tornato disponibile al pre-acquisto sulle pagine del PlayStation Store in due versioni: la versione Standard che include un Avatar PSN del tatuaggio di Ellie, l'incremento della capacità della pistola di Ellie e il manuale per la creazione di formule e potenziamenti e la Deluxe Edition che oltre ai bonus standard include la colonna sonora digitale, un mini artbook digitale Dark Horse, sei Avatar PSN e un tema dinamico per PS4.

Insomma, questa volta il cammino verso l'uscita ufficiale di The Last of Us Parte 2 sembra tracciato. Ieri Naughty Dog è intervenuto con un messaggio sulla questione dei recenti spoiler di TLOU2.