The Last of Us Parte 2: trovato un nuovo easter egg in Uncharted 4

A distanza di anni dall'uscita di Unahcrted 4: Fine di un Ladro, qualcuno è riuscito ad individuare nell'ultima avventura con protagonista Nathan Drake un particolare riferimento a The Last of Us Parte 2 e a The Last of Us Left Behind, DLC del primo capitolo.

Tutto ruota attorno ad un farmaco proveniente dalla farmacia Weston, il quale può essere analizzato per leggerne tutti i dettagli sull'etichetta. Il piccolo contenitore di pillole, scoperto dall'utente Reddit kheinrichs547, non è l'unico farmaco acquistato nella catena di farmacie, dal momento che anche nel gioco con protagoniste Ellie e Riley è possibile trovare un medicinale con la stessa etichetta. Come se non bastasse, nel corso di The Last of Us Parte 2 è possibile proprio esplorare una di queste farmacie, ormai distrutta e popolata dagli infetti, nei panni di Ellie. Insomma, sembra proprio che la catena di farmacie esista in entrambe le proprietà intellettuali e sono in molti a ritenere che questo piccolo dettaglio possa rappresentare una prova del fatto che le due serie siano ambientate nello stesso universo, ma in periodi storici differenti.

In attesa che qualche giocatore riesca a scoprire altri segreti ancora nascosti, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato scoperto un easter egg di The Last of Us Parte 2 legato ad una scena iconica del primo capitolo.