The Last of Us Parte 2: ecco il nuovo spettacolare story trailer

Come preannunciato nel corso della giornata di ieri, il nuovissimo trailer di The Last of Us Parte 2 è finalmente stato pubblicato e ci permette di dare ancora una volta un'occhiata all'avventura con protagonista Ellie.

Nel trailer possiamo infatti vedere diverse sequenze di gameplay che si alternano ad estratti dei filmati nei quali è proprio la giovane ragazza al centro della scena. Stando alle immagini del video, questa nuova avventura di Ellie sarà tutt'altro che facile e saranno numerosi i pericoli che la ragazza si ritroverà ad affrontare.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Sony ha recentemente annunciato una nuova data d'uscita per The Last of Us Parte 2, che arriverà nei negozi a partire dal prossimo 19 giugno 2020, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. A subire un posticipo è stato anche Ghost of Tsushima, che per rispettare la nuova data del titolo Naughty Dog arriverà con un mese di ritardo, ovvero il 17 luglio 2020.

