The Last of Us Parte 2, nuovo trailer con riconoscimenti della stampa: c'è anche Everyeye!

L'accoglienza di The Last of Us Parte 2 da parte della critica videoludica internazionale è stata a dir poco trionfale, con moltissimi recensori che non hanno esitato nell'assegnare all'opera Naughty Dog un punteggio pieno.

Non sorprende dunque che i vertici Sony abbiano voluto celebrare il successo del gioco con appositi filmati che includono al proprio interno alcuni estratti delle opinioni espresse dalla stampa. Dopo il trailer di The Last of Us Parte 2 con le citazioni della stampa di lingua inglese, PlayStation Italia ha scelto di pubblicarne un'ulteriore versione per lasciare spazio alla critica nostrana.



Il video ha una durata di circa 30 secondi e offre una panoramica dell'accoglienza riservata alla nuova epopea di Ellie e Joel nel nostro Paese. Tra gli estratti selezionati da Sony per la composizione del filmato troviamo anche Everyeye: il passaggio "Un gioco destinato a restare nella storia dell'intrattenimento videoludico" proviene infatti direttamente dall'appassionata recensione di The Last of Us Parte 2 redatta dal nostro Francesco Fossetti. Il nuovo trailer è ovviamente disponibile direttamente in calce a questa news: buona visione!



In chiusura, ci ricordiamo che la Redazione discuterà il finale di The Last of Us Parte 2 in diretta su Twitch, a partire dalle 17:00, oggi mercoledì 1 luglio.