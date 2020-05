The Last of Us Parte 2, nuovo video Inside atteso per domani: arriva il 28 maggio

Con la trasmissione dello State of Play interamente dedicato a The Last of Us Parte 2 si è compiuto un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento che porterà alla pubblicazione, tra meno di un mese, dell'opera di Naughty Dog.

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, tuttavia, durante la trasmissione non è stato mostrato il nuovo video parte della serie Inside The Last of Us Parte 2, utilizzata dal team di sviluppo per approfondire specifici aspetti del titolo. Quest'ultimo, ad ogni modo, non tarderà ad arrivare: con una rapida comunicazione sulle pagine del proprio account Twitter ufficiale Naughty Dog rende noto che il filmato sarà pubblicato nel corso della giornata di domani, giovedì 28 maggio. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 19:00 del fuso orario italiano. Siete curiosi di poter visionare il filmato?



Come promesso, ad ogni modo, lo State of Play ha offerto l'occasione per dare uno sguardo ad un nuovo video gameplay di The Last of Us Parte 2. Protagonista assoluta della sessione è stata un'azione di infiltrazione da parte di Ellie, determinata a farsi strada all'interno di una struttura presidiata da avversari ostili, con un obiettivo ben chiaro in mente, che si paleserà alla fine della sequenza. Durante il gameplay si è inoltre brevemente mostrato un simpatico Easter Egg a tema PlayStation Vita in The Last of Us Parte 2.