The Last of Us Parte 2: opinioni sul review bombing nella prossima live su Twitch

Domani martedì 23 giugno alle ore 13:00 sul canale Twitch di Everyeye andrà in onda una speciale live dedicata al lancio di The Last of Us Parte 2 ed in particolare alla serie di polemiche che lo hanno accompagnato. Il titolo di Naughty Dog è infatti stato colpito, in particolare su Metacritic, dalla pratica del "review bombing" che ne ha segnato in maniera pesantemente negativa la valutazione generale da parte degli utenti. Durante la live discuteremo quindi delle origini di questa metodo di "protesta digitale", dei suoi limiti e delle scelte narrative (inclusi i risvolti politici e sociali) legate a The Last of Us Parte 2.

