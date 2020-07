The Last of Us Parte 2: origini e ruolo delle Fazioni

Approfondiamo le origini e il ruolo delle fazioni che popolano la Seattle post-apocalittica di The Last Of Us Parte 2 analizzandone nel dettaglio tutti gli aspetti in questo nuovo video.

Grazie alla profonda narrazione di The Last of Us Parte 2, gli autori di Naughty Dog hanno saputo dare vita a fazioni estremamente stratificate. Nel nostro speciale sulle fazioni di The Last of Us 2, il buon Giuseppe Carrabba ha così ricomposto il complesso e ricchissimo puzzle che concorre a formare il canovaccio narrativo dell'ultimo capolavoro firmato da Neil Druckmann.

L'approfondimento si sofferma sul ruolo delle diverse enclavi a cui fanno capo tutti i PNG del titolo, come i Lupi del Washington Liberation Post, i membri del culto dei Serafiti di Isaac Dixon, le brutali Serpi e gli appartenenti alle Luci dell'ospedale di Salt Lake.

In questo complesso caleidoscopio autoriale si muove ogni protagonista del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog, con personaggi memorabili che animano una storia profonda e un contesto ludico che, a dispetto della natura divisiva della storia di The Last of Us 2, rasenta la perfezione e getta delle solidissime basi per un possibile terzo capitolo della serie su PlayStation 5. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un articolo a firma di Luca Ceccoti che approfondisce la narrazione cinematografica di The Last of Us 2.