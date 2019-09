The Last of Us Parte 2: in alcuni Paesi la Standard Edition avrà una Cover reversibile

Il video di annuncio della data di uscita di The Last of Us 2 ha svelato anche la copertina ufficiale e le edizioni speciali del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog. Stando a quanto illustrato da diversi rivenditori internazionali, però, solo in alcuni Paesi sarà possibile ottenere la Cover reversibile.

Tra le pagine dello store australiano EB Games e da quelle del negozio britannico GAME sono infatti apparse le schede per effettuare il preordine di una singolare "Standard Plus Edition" di TLOU 2. La versione in questione comprenderebbe al suo interno tutti i contenuti dell'edizione Standard in vendita presso tutte le altre catene di distribuzione internazionale, seppure con l'importante eccezione rappresentata, appunto, dalla presenza della Copertina reversibile.

La doppia cover di The Last of Us 2 proposta dalla Standard Plus Edition esclusiva di EB Games AU e GAME UK consente agli acquirenti in preorder di mantenere la copertina ufficiale o passare, in alternativa, a una seconda immagine che mostra Ellie con un fucile e lo sfondo di una foresta.

Prima di lasciare a voi ogni commento a riguardo, vi ricordiamo che The Last of Us 2 è previsto al lancio su PlayStation 4 e PS4 Pro per il prossimo 21 febbraio. Su queste pagine trovate le nostre impressioni sul gameplay di TLOU 2 dall'evento a cui abbiamo partecipato di recente a Los Angeles e un approfondimento sui contenuti delle edizioni speciali di The Last of Us Parte 2.