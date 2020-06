The Last of Us Parte 2, parla Druckmann: nascondere la violenza danneggerebbe la storia

Manca ormai davvero poco alla pubblicazione di The Last of Us Parte 2, attesissima nuova fatica di Naughty Dog che si appresta a descrivere la seconda fase del percorso di Ellie e Joel.

In seguito all'ultima presentazione del gioco nel quadro dello State of Play, il livello di violenza che caratterizza il titolo ha sollevato alcune discussioni legate alle modalità con cui il tema è trattato nei videogiochi. Sull'argomento è recentemente tornato ad esprimersi Neil Druckmann, Director di The Last of Us Parte 2. Nel corso di un'interessante intervista, il volto di Naughty Dog ha infatti voluto ribadire il legame indissolubile che caratterizzerà violenza e narrazione all'interno del gioco.

"Se vogliamo cimentarci con una storia legata al ciclo della violenza, - ha spiegato Durckmann - e su ciò che le persone sono in grado di farsi l'un l'altra, sia a livello fisico sia a livello mentale, non possiamo rifuggirne. Significherebbe fare un torto alla storia. Quindi dobbiamo accettarlo, indipendentemente dal fatto che alle persone piaccia, o che lo amino o lo odino. Questa è la storia". Lo staff di Naughty Dog ha gestito in maniera individuale la necessità di lavorare su contenuti di questo tipo. Alcuni hanno scelto di focalizzarsi sui dettagli, senza mettere a fuoco il contesto generale. In linea di massima, svela Druckmann, si è cercato di soddisfare le sensibilità di ognuno: la creazione del gioco, ha ricordato, ha infatti richiesto lavoro su molteplici fronti e non era necessario che tutti si confrontassero col tema della violenza in The Last of Us Parte 2.