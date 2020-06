The Last of Us Parte 2: parla Salvatore Esposito di Gomorra!

Il conto alla rovescia per la pubblicazione di The Last of Us Parte 2 è ormai agli sgoccioli, con pochissimi giorni che separano il pubblico dalla fatidica data di uscita dell'opera Naughty Dog.

Nell'ambito del programma di avvicinamento all'esordio del gioco sul mercato, la Redazione di Everyeye vi ha proposto un appuntamento d'eccezione. Nel corso della giornata di lunedì 15 giugno, il nostro Francesco Fossetti ha infatti ospitato sul Canale Twitch di Everyeye l'attore Salvatore Esposito, noto per, tra gli altri, la sua interpretazione nella serie cult Gomorra. Appassionato del mondo videoludico, l'attore ha condiviso con il pubblico la sua esperienza con The Last of Us Parte 2, in una corposa e interessante diretta streaming.



Se vi siete persi la diretta, non preoccupatevi: la Redazione di Everyeye ha provveduto a raccogliere i momenti salienti dell'appuntamento in un pratico video, che potete, come sempre, trovare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione! Ovviamente, vi ricordiamo che per tutte le informazioni sul capolavoro di casa Naughty Dog, sulle nostre pagine trovare la ricca e appassionata recensione di The Last of Us Parte 2, a cura di Francesco Fossetti. Siete pronti per la nuova epopea in compagnia di Ellie e Joel?