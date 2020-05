The Last of Us Parte 2, tra passato e presente: video analisi del nuovo trailer

Come promesso, Sony e Naughty Dog hanno deciso di alzare un altro piccolo lembo dell'enorme sipario d'attesa che cela al mondo la nuova avventura di Ellie e Joel.

È stato infatti pubblicato il nuovo trailer di The Last of Us Parte 2, due minuti abbondanti ricchi di emozioni e di nostalgia, ma anche di angoscia e dolore. Nonostante una durata non particolarmente estesa, il filmato ha comunque offerto la possibilità di sviluppare alcune riflessioni sulle atmosfere e gli eventi che potrebbero attendere i giocatori una volta tornati ad avventurarsi in un mondo duro e difficile, al fianco, ancora una volta, di Ellie e di Joel.

In attesa del fatidico 19 giugno, data di uscita ufficiale di The Last of Us Parte 2, la Redazione di Everyeye ha colto l'occasione per riflettere, a cavallo tra passato e presente, su ciò che metterà in scena la nuova produzione firmata da Naughty Dog. Un percorso mentale che abbiamo inciso in un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Qualora lo preferiate, lo trovate ovviamente anche sul Canale YouTube di Everyeye: in entrambi i casi vi auguriamo una buona visione.



Ricordiamo che il titolo è ormai entrato in fase Gold: per festeggiare, Neil Druckmann ha ringraziato l'operato dei colleghi, per aver reso The Last of Us Parte 2 il gioco più ambizioso di Naughty Dog.