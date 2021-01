The Last of Us Parte 2, patch next gen per PS5: parla un Insider

Tra le produzioni che hanno chiuso il ciclo delle grandi esclusive Sony su PlayStation 4, figura ovviamente l'ultima acclamata produzione di casa Naughty Dog.

Con un successo record che ha visto The Last of Us Parte 2 diventare il gioco più premiato di sempre, l'ultima epopea di Ellie e Joel può essere giocata anche su PlayStation 5 grazie alle feature di retrocompatibilità, ma non ha ancora visto la pubblicazione di una patch next gen dedicata. Di quest'ultima, la software house non ha del resto mai proferito parola e non è dunque certo che rientri nei programmi del team, con peraltro Naughty Dog già impegnata su di un nuovo gioco misterioso.

In merito, tuttavia, si è di recente espresso un presunto Insider, attivo tra le pagine del forum di Resetera come "Navra". Dopo aver suggerito l'arrivo di una espansione narrativa e upgrade PS5 per Death Stranding, quest'ultimo s è brevemente espresso anche su The Last of Us Parte 2. "So che ad un certo punto la patch è stata in lavorazione, - ha dichiarato l'utente - ma non sono certo che sia ancora prevista o di quando potrebbe arrivare. Ad ogni modo, sarei molto sorpreso se non ricevesse un aggiornamento". Al momento, non resta che attendere eventuali annunci da parte di Naughty Dog, magari in occasione di un primo State of Play del 2021.