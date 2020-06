The Last of Us Parte 2, nessun piano per dei DLC: la conferma di Naughty Dog

Con The Last of Us Parte 2 ormai disponibile da qualche giorno, sono diversi i giocatori che hanno già ultimato il proprio nuovo viaggio nei panni di Ellie.

E mentre Neil Druckmann ha di recente discusso di alcune scene tagliate da The Last of Us Parte 2, parte della community si domanda se non vi sia spazio per un ampliamento della componente narrativa della nuova fatica del team. I precedenti del resto ci sono: al primo The Last of Us aveva infatti fatto seguito la pubblicazione del DLC Left Behind, incentrato su di un delicato racconto del rapporto tra Ellie e la giovane Riley. A quanto pare però, questa volta Naughty Dog non ha intenzione di ripercorrere il medesimo cammino.



Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Kinda Funny Games, Neil Druckmann, in compagnia di Ashley Johnson e e Troy Baker, interpreti rispettivamente di Ellie e Joel, ha infatti confermato che non sono previsti DLC per The Last of Us Parte 2. L'intensa epopea non vedrà dunque alcun ampliamento sul fronte narrativo e contenutistico. Direttamente in apertura a questa news potete trovare l'appuntamento video integrale, ma vi avvertiamo: la discussione è ricca di spoiler su The Last of Us Parte 2!