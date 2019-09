The Last of Us Parte 2: la piattaforma di riferimento è PS4, parola di Naughty Dog

Alzatosi il sipario sull'atteso titolo, Naughty Dog ha potuto condividere con il pubblico diversi dettagli relativi al processo di sviluppo del sequel di The Last of Us.

Il nuovo progetto della software house si è infatti mostrato alla stampa specializzata nel corso di un appuntamento dedicato, durante la quale è stato possibile testare una lunga demo di The Last of Us Parte 2. Durante lo speciale evento, la redazione di US Gamer ha avuto modo di interrogare il team sull'approccio adottato nei confronti di PlayStation 4 Pro all'interno del processo di sviluppo del gioco.

Sull'argomento, Emilia Schatz, lead game designer della nuova esclusiva Sony, è stata molto chiara: "La nostra piattaforma di riferimento è PlayStation 4, la base. È effettivamente quella che ho sulla mia scrivania a lavoro [...]". Nonostante PlayStation 4 Pro offra vantaggi in termini di risoluzione, Naughty Dog ha scelto di fondare il processo di sviluppo del gioco sulla versione originale della console. La game designer ha inoltre sottolineato come il team sia attualmente ancora impegnato in processi di ottimizzazione: "Quello che avete visto qui - ha sottolineato Emilia Schatz - non è ancora il nostro frame rate finale e la risoluzione a schermo definitiva [...]".



Potete leggere le nostre prime impressioni sul gioco all'interno del ricco provato di The Last of Us Parte 2 realizzato da Francesco Fossetti. All'interno del mondo di gioco, una Ellie ormai cresciuta dovrà fronteggiare nuovi e temibili pericoli, tra i quali troviamo anche abili cani da guardia.