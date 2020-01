The Last of Us Parte 2 per la prima PlayStation? Ci pensa una fan-art!

Il seguito delle avventure di Ellie nell'oscuro mondo post-apocalittico dipinto da Naughty Dog è sicuramente parte dei giochi più attesi del 2020 su PlayStation 4.

La curiosità dell'utenza nei confronti di The Last of Us Parte 2 è decisamente elevata: purtroppo, in seguito ad un rinvio della data di pubblicazione, i giocatori dovranno attendere sino alla fine della primavera 2020 per poter provare il titolo con mano. Per ingannare l'attesa, gli appassionati più creativi hanno dedicato ad esso diverse fan-art, alcune delle quali sono state nel tempo pubblicizzate dagli account social ufficiali della stessa Naughty Dog.

Recentemente, ad esempio, la software house ha condiviso con il pubblico di Twitter un particolare creazione, dedicata a The Last of Us Parte 2...in versione prima PlayStation! L'utente Craig Hosie ha infatti realizzato una versione vintage della copertina del titolo, trasformandola in una boxart adatta al formato delle confezioni dell'epoca. Potete visionare il risultato nel cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Ricordiamo che The Last of Us Parte 2 sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal prossimo 29 maggio. Per approfondire quelle che saranno le caratteristiche del gioco, sulle pagine di Everyeye potete trovare un'interessante intervista al co-director Anthony Newman.