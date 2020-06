The Last of Us Parte 2: polemiche e review bombing nel nostro nuovo video

L'uscita di The Last of Us Parte 2 è stata accompagnata da molte polemiche che a qualche giorno di distanza sembrano non trovare soluzione di continuità. Nel nostro nuovo video parliamo proprio del fenomeno del review bombing, dei suoi limiti e delle sue conseguenze.

Il filmato allegato alla notizia altro non è che la replica della diretta andata in onda questo pomeriggio sul canale Twitch di Evereye, durante la quale in nostro Francesco Fossetti ha sviscerato il tema del review bombing, una pratica nata per contrastare alcune scelte negative degli sviluppatori che troppo spesso è finita per essere uno strumento delle community più "tossiche".



La vicenda legata a The Last of Us Parte 2 è quindi l'occasione perfetta per trattare il tema e condividere le opinioni con la nostra sempre più popolata chat. Ovviamente l'allerta SPOILER è scontata: il filmato racconta i momenti più significativi e delicati della trama. Se non avete ancora giocato il titolo o se temete di rovinarvi l'esperienza, vi consigliamo caldamente di rinunciare alla visione (magari rimandandola ad un secondo momento).

Intanto i fan dell'ultima fatica targata Naugthy Dog hanno scovato un easter egg dedicato a Neil Druckmann. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di The Last of Us Parte 2 a cura di Francesco Fossetti.