The Last of Us Parte 2 posticipato: la reazione di Ellie e Joel in un video esclusivo!

Il mese di aprile si è aperto con la notizia del posticipo di The Last of Us Parte 2 a data da destinarsi: l'esclusiva PlayStation 4 è dunque ora priva di una data di pubblicazione.

Una decisione, ha spiegato diffusamente Naugthy Dog, correlata all'attuale crisi sanitaria globale, il cui persistere rende al momento impossibile garantire una distribuzione del titolo che sia giudicata soddisfacente da parte del team di sviluppo. Per garantire la miglior esperienza di gioco possibile, gli autori vogliono infatti fare il possible perché la produzione approdi con tempistiche simili in tutti i mercati.

In attesa di scoprire quando uscirà The Last of Us Parte 2, la Redazione di Everyeye ha scelto di provare a sdrammatizzare la situazione, proponendovi una simpatica reinterpretazione di una delle scene dell'originale The Last of Us. A guidarci, un'unica domanda: quale sarà stata la reazione di Ellie e Joel alla notizia che The Last of Us Parte 2 è stato rinviato ancora una volta? A dare voce alle insolite sofferenze videoludiche dei due iconici personaggi, trovate Luca De Pauli, tra le voci ufficiali di Everyeye.it e la doppiatrice professionista Elena Mancuso, voce, tra gli altri, del personaggio di Rocio nella serie Netflix "Irrefrenabili". Sperando di riuscire a strapparvi una risata in questi strani giorni, vi auguriamo una buona visione: il filmato, come sempre, è disponibile in apertura alla news e sul Canale YouTube di Everyeye.it!