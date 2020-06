The Last of Us Parte 2: al via il preload dell'esclusiva PS4

Se avete prenotato la vostra copia digitale di The Last of Us Parte 2 sul PlayStation Store, sappiate che è ora possibile iniziare a scaricare tutti i file necessari ad avviare il gioco nella notte tra giovedì e venerdì.

Per poter dare il via al download non dovete far altro che visitare la scheda "Raccolta" (quella in fondo a destra nella home di PS4), scorrere fino alla voce "Acquistati" e cliccare sul pulsante "Scarica" nella pagina del titolo Naughty Dog. Così facendo potrete iniziare a scaricare il gioco, il quale pesa in totale 78,971 GB ma per poter essere avviato richiede il download di soli 22,652 GB.

Va precisato che in questo caso si tratta, come già visto con Final Fantasy VII Remake, di un'eccezione da parte del colosso nipponico, il quale solitamente permette di avviare il preload non prima delle 48 ore che precedono il lancio di un gioco. Questo piccolo anticipo è dovuto alla grande attenzione da parte degli utenti verso il titolo, così da permettere anche a chi possiede connessioni più lente di completare per intero in download in tempo per l'uscita.

A questo proposito, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 19 giugno 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Sulle nostre pagine trovate anche la recensione di The Last of Us Parte 2 a cura di Francesco Fossetti, che gli ha assegnato un 10 pieno.