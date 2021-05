The Last of Us Parte 2, ancora premi: Naughty Dog trionfa ai Webby Awards

Mentre il team di sviluppo alza progressivamente il sipario sui retroscena e sulle possibili diramazioni alternative di The Last of Us: Parte 2, l'ultimo viaggio di Ellie e Joel non cessa di attirarsi il plauso del pubblico.

Di recente, Naughty Dog ha infatti potuto festeggiare l'assegnazione di nuovi premi, attribuiti alla software house in occasione dell'edizione 2021 dei The Webby Awards. Assegnati annualmente sin dalla metà degli anni Novanata su proposta della International Academy of Digital Arts and Sciences (Accademia Internazionale delle Arti e delle Scienze Digitali), questi ultimi sono spesso stati definiti come "gli Oscar di Internet". Nella loro più recente declinazione, i Webby Awards hanno riconosciuto a Naughty Dog la bellezza di ben otto riconoscimenti.

I premi sono stati accolti con entusiasmo dalla software house parte dei PlayStation Studios, che hanno espresso la loro riconoscenza dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale. Tramite il cinguettio che trovate direttamente in calce a questa news, il team ha voluto ringraziare l'organizzazione, che ha assegnato - tra gli altri - a Naughty Dog i Webby Award per il Miglior Game Design e il Miglior Videogioco di genere Adventure.



Mentre The Last of Us: Parte II continua a fare incetta di premi, vige ancora il più assoluto mistero su quella che sarà la prossima produzione a firma Naughty Dog.