The Last of Us Parte 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Sony ha chiuso la generazione di PlayStation 4 con il botto, lanciando sul mercato nel giro di un paio di mesi due pesi massimi come The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. Il primo, in particolare, si è rivelato l'ennesimo centro made in Naughty Dog, capace di spingere ancora più in là il livello della narrativa dei videogiochi.

The Last of Us Part 2 non dovrebbe mancare sugli scaffali di nessun possessore di PlayStation 4, e se non lo avete ancora giocato segnaliamo che può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di 48,99 euro, il prezzo più basso mai raggiunto sulla filiale italiana del colosso dell'e-commerce, in questo caso venduto da un rivenditore esterno (ma con spedizione gratuita).

Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché su Amazon i prezzi variano in continuazione e senza alcun preavviso. L'offerta, inoltre, è soggetta ad esaurimento scorte. Se vi serve un ulteriore spinta all'acquisto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Last of Us Part 2, uno dei pochi giochi ad aver ricevuto 10 su Everyeye.