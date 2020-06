The Last of Us Parte 2: commentiamo il gameplay del gioco Naughty Dog

In attesa di proporvi la recensione di The Last Of Us Parte 2 (la quale verrà pubblicata sulle nostre pagine il prossimo venerdì 12 giugno) vi raccontiamo in un Video Speciale la lunga sezione di gioco che abbiamo potuto provare con mano.

Francesco Fossetti ha infatti avuto l'opportunità di parlare di tutto ciò che avviene nel gioco durante una sessione di circa due ore e, oltre a poter leggere tutti i dettagli nella nostra anteprima di The Last of Us Parte 2, potete anche vederne un riassunto grazie al video appena pubblicato sul nostro canale YouTube. Sia nell'articolo che nel video è possibile dare un primo e rapido sguardo alle fazioni che popoleranno il mondo di gioco, ai pericolosi infetti che ci metteranno i bastoni tra le ruote e alle meccaniche di potenziamento e crafting che permettono ad Ellie di avere sempre gli strumenti e la forza necessari a contrastare i pericoli che le si parano davanti.

Prima di lasciarvi al Video Speciale, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 19 giugno 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo anche a dare un'occhiata all'ultimo State of Play dedicato interamente a The Last of Us Parte 2.