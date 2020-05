Tra The Last of Us Parte 2, PS Vita, Kratos e Uncharted: ecco i migliori Easter Egg Sony!

In occasione del recente State of Play dedicato all'ultima fatica di Naughty Dog, è stato presentato un inedito spezzone di gameplay tratto da The Last of Us Parte 2.

Quest'ultimo ha anticipato al pubblico la presenza nel gioco di un simpatico Easter Egg dedicato a PlayStation Vita: utilizzando questo avvistamento come spunto, la Redazione di Everyeye è partita per un piccolo viaggio alla scoperta dell'autocitazionismo in casa Sony. I titoli esclusivi PlayStation celano infatti spesso in sé la presenza di simpatici omaggi e riferimenti al colosso videoludico o ad altre produzioni sviluppate dai colleghi della famiglia dei team First Party.

Seguendone le tracce, abbiamo ripercorso le vie di molteplici universi digitali, alla ricerca degli Easter Egg a tema Sony più simpatici presenti all'interno delle esclusive PlayStation. Spaziando da Astro Bot Rescue Mission all'universo di God of War, abbiamo raccolto i nostri migliori avvistamenti all'interno di un video dedicato. Come sempre, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



Per restare in tema Sony, in chiusura, vi rammentiamo che la Redazione seguirà lo show a tema PS5 in diretta sul canale Twitch di Everyeye: l'appuntamento è fissato per il 4 giugno!