The Last of Us Parte 2, quando uscirà il gioco PS4? Proviamo a riflettere sul posticipo

Nel corso della serata di giovedì 3 aprile è infine giunta la conferma ufficiale: The Last of Us Parte 2 è stato rimandato. In seguito alla notizia, pare inevitabile domandarsi quando sarà possibile mettere mano all'attesa produzione.

Al momento, non si dispone purtroppo di alcuna informazione ufficiale in tal senso. Nello specifico, né Sony né Naughty Dog hanno fissato una nuova data o finestra di lancio per la produzione. L'unico campo nel quale è possibile avventurarsi è dunque quello delle ipotesi e delle speculazioni.

Da quanto condiviso sino ad ora dai suoi creatori, The Last of Us Parte 2 sarebbe pressoché ultimato, con il team di sviluppo impegnato in un'azione di rifinitura. A determinare la decisione del posticipo sono intervenute difficoltà logistiche correlate all'attuale situazione di crisi sanitaria globale determinata dall'epidemia di Coronavirus/COVID-19. Oltre a difficoltà tecniche, Naughty Dog ha inoltre espresso la propria volontà di fare quanto in proprio potere per consentire alla community di poter accedere al titolo senza discrepanze temporali eccessive, così da preservare l'esperienza di scoperta di The Last of Us Parte 2.



La logica conseguenza sarebbe dunque quella di ipotizzare che The Last of Us Parte 2 non vedrà la luce sul mercato sino a quando Sony e Naughty Dog non avranno trovato un modo per soddisfare queste esigenze: un'attesa che, vista la difficile situazione internazionale, peraltro in continua evoluzione, risulta difficile da quantificare. Sembra però ragionevole dedurre che non si tratterà di un posticipo di poche settimane: in questa direzione sembrerebbe del resto spingere anche la recente rimozione di The Last of Us Parte 2 dal PlayStation Store. Si potrebbe prospettare un'uscita del gioco ad estate inoltrata, così come in autunno, oppure ancora più in là, magari a ridosso del lancio di PlayStation 5, ma la verità è che al momento non vi sono basi solide sulle quasi costruire teorie concrete.