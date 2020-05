The Last of Us Parte 2 si racconta: tra vendetta e gameplay, tutte le novità in video

Dopo una complessa serie di rinvii, annunci e posticipi, manca finalmente meno di un mese alla tanto attesa pubblicazione di The Last of Us Parte 2, che vedrà Ellie incamminarsi lungo un sofferto percorso di vendetta.

Per accompagnare la propria community in queste ultime settimane di attesa, Naughty Dog sta pubblicando alcuni diari di sviluppo volti ad approfondire diversi aspetti della produzione. L'ultimo di questi ha posto l'accento sulle meccaniche di gameplay di The Last of Us Parte 2 e sulle armi che Ellie avrà a disposizione per affrontare un mondo che ormai da oramai 25 anni convive con le conseguenze dell'esplosione dell'epidemia di Cordyceps.



Obiettivo del team di sviluppo è quello di far completamente immedesimare il giocatore nella ragazza, ormai giovane adulta. Rispetto al primo The Last of Us, il gameplay è stato modificato per adattarsi alla fisicità della protagonista, ovviamente molto differente da quella di Joel. Di conseguenza, maggiore enfasi è stata posta sull'agilità, sulla possibilità di schivare gli attacchi, aggirare i nemici e guadagnarsi posizioni di vantaggio negli scontri. Anche l'esplorazione si è adattata al nuovo approccio, con un'espansione del mondo di gioco che potrebbe portare i giocatori a saltare intere scene di gioco scriptate di The Last of Us Parte 2.



In attesa di avventurarsi lungo un cammino di spietata e sofferta vendetta, la Redazione di Everyeye ha raccolto tutte le novità sul gameplay di The Last of us Parte 2 in un video interamente dedicato. Come sempre, il filmato è pronto ad attendervi sia in apertura a questa news sia sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo dunque una buona visione!