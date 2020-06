The Last of Us Parte 2: recensione e gameplay no spoiler

Francesco Fossetti e Alessandro Bruni commentano la recensione di The Last Of Us Parte 2 mostrando la video recensione e alcune sequenze di gameplay, rigorosamente senza spoiler, sull'ultimo capolavoro di Naughty Dog.

La discussione intavolata dalla redazione di Everyeye parte dall'analisi dei fattori che hanno contribuito a fare di TLOU 2 un titolo accolto trionfalmente dalla critica che, in queste settimane, ha potuto immergersi nelle atmosfere post-apocalittiche dell'esclusiva PS4 per sviscenarne ogni contenuto, senza però mostrare il fianco ad anticipazioni di qualsivoglia natura sulla trama o sulle sorprese (altrettanto dirompenti) offerte dall'esperienza ludica.

Dall'alternanza tra fasi stealth e combattimenti furiosi alla forza autoriale del canovaccio narrativo steso da Neil Druckmann per proseguire la storia di Joel ed Ellie in un mondo sull'orlo del collasso, gli spunti di riflessione non mancano di certo e ne abbiamo conferma nella discussione intavolata da Fossetti e Bruni per più di due ore.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alla nostra recensione di The Last of Us Parte 2 e ricordarvi che il kolossal di Naughty Dog è destinato ad arrivare il prossimo 19 giugno su PlayStation 4 e PS4 PRO. Prima di questa attesissima data, vi diamo appuntamento al 15 giugno sul canale Twitch di Everyeye.it per discutere di The Last of Us 2 con Salvatore Esposito di Gomorra.