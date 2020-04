The Last of Us Parte 2, screenshot o arte? L'incredibile creazione di un fan!

Mentre la platea videoludica attende con ansia di poter apprendere quella che sarà la nuova data di pubblicazione di The Last of Us Parte 2, un appassionato ha voluto rendere omaggio al titolo.

Nello specifico, l'utente Reddit "DY092613" ha realizzato un artwork dedicato alla protagonista Ellie e al personaggio di Dina, sua compagna. La qualità del lavoro svolto è veramente altissima, tanto che al primo impatto sembra di trovarsi di fronte ad uno screenshot! L'immagine è invece frutto di un accurato e dettagliato lavoro manuale, svoltosi ovviamente attraverso diverse fasi. Potete dare uno sguardo all'evolversi dell'opera grazie all'immagine che trovate direttamente in calce a questa news: quest'ultima illustra infatti le diverse fasi di composizione dell'opera, dallo schizzo fino al completamento della colorazione. Cosa ve ne pare del risultato finale?



Il team di Naughty Dog, lo ricordiamo, è attualmente impegnato in attività di rifinitura dell'esclusiva PlayStation 4. Le limitazioni legate al diffondersi della pandemia di Coronavirus ha reso impossibile per la software house rispettare il calendario di pubblicazione preventivato, ma Neil Druckmann ha recentemente assicurato di essere al lavoro con Sony per poter comunicare quanto prima la nuova data di uscita di The Last of Us Parte 2. Nel frattempo, sono ormai in corso i rimborsi dei preordini di TLOUS2 tramite PSN.