The Last of Us Parte 2: secondo una sceneggiatrice in Naughty Dog ci sono dei 'maghi'

I una recente dichiarazione, la sceneggiatrice di The Last of Us Parte 2 Halley Gross ha parlato delle incredibili capacità degli sviluppatori di Naughty Dog, ormai famosi per la loro abilità nel tirare fuori il massimo dalle console Sony.

Ecco un estratto dall'intervista a Gross in arrivo in versione integrale nel numero di dicembre dell'Official PlayStation Magazine:

"Questo è stato il lavoro più lungo di tutta la mia vita. Ogni giorno in cui lavoro ho l'opportunità di collaborare con designer, animatori, artisti e tecnici del suono che puntano a raggiungere l'obiettivo di creare il personaggio più profondo e complesso mai visto in un videogioco. Ognuno sfrutta le proprie capacità per contribuire al progetto e così assisti al lavoro di queste menti brillanti e pensi 'Come diavolo funziona il tuo cervello?' Maghi, sono dei maghi."

Insomma, da queste parole non possono che trasparire le grandi abilità degli sviluppatori che ci hanno portato titoli come Uncharted 4 e il primo The Last of Us.

Vi ricordiamo che il secondo capitolo della serie arriverà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 21 febbraio 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Sapevate che The Last of Us Parte 2 spingerà al limite PlayStation 4?