The Last of Us Parte 2: ogni singolo nemico avrà un nome

Nonostante manchi ancora qualche giorno alla pubblicazione della nostra recensione di The Last of Us Parte 2, è evidente che l'ultima fatica di Naughty Dog goda di una cura nel dettaglio eccezionale. A ribadire la volontà di rendere il gioco quanto più realistico possibile è anche la scelta di assegnare ad ogni singolo personaggio un nome.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di assegnare un nome ben preciso a tutti gli NPC (Non Player Characters, ovvero i personaggi non giocanti) per aumentare sensibilmente il realismo. Così facendo, infatti, tutte le vittime di Ellie avranno un nome e un cognome oltre a delle relazioni: eliminando un nemico potremmo assistere a delle strazianti scene in cui amici o parenti della vittima si disperano per la perdita appena subita. Questa scelta ben precisa di Naughty Dog non solo da un maggior peso ad ogni singola azione compiuta dalla giovane protagonista, ma punta ad aprire gli occhi dei videogiocatori per fargli comprendere che in realtà non esistono buoni o cattivi, proprio come avviene nella vita reale.

Per comprendere meglio queste dinamiche, vi invitiamo alla lettura della nostra anteprima di The last of Us Parte 2, nella quale Francesco Fossetti racconta di ben due ore di gameplay in attesa della recensione.