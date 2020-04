The Last of Us Parte 2: Sony annuncia la nuova data di lancio

Con un annuncio a sorpresa sul PlayStation Blog, Sony ha svelato la nuova data di pubblicazione per The Last of Us Parte 2, dopo il recente rinvio del titolo di Naughty Dog a causa dei problemi derivati dal coronavirus.

The Last of Us Parte 2 verrà quindi ufficialmente lanciato in data 19 giugno, come si legge direttamente dall'annuncio ufficiale: "Mentre i nostri team di Sony Interactive Entertainment e Worldwide Studios si avvicinano alle pietre miliari dello sviluppo e affrontano un mondo cambiato dal COVID-19, ci troviamo a doverci adattare all'ambiente in continua evoluzione di oggi. Nonostante le difficoltà circa lo stile di lavoro, volevamo fornire un aggiornamento ai giocatori di PlayStation che non vedono l'ora di sapere quando arriveranno i nostri prossimi titoli esclusivi su PlayStation 4. Abbiamo iniziato a vedere un po di tranquillità nell'ambiente della distribuzione globale, siamo quindi lieti di confermare che The Last of Us Part 2 arriverà il 19 giugno e Ghost of Tsushima seguirà il 17 luglio.



Voglio congratularmi personalmente e ringraziare entrambi i team di Naughty Dog e Sucker Punch Productions per i loro successi, poiché sappiamo che non è facile raggiungere il traguardo in queste circostanze. Entrambi i team hanno lavorato duramente per offrire esperienze di livello mondiale e non vediamo l'ora di vedere cosa ne pensate. E infine, voglio ringraziare la community di PlayStation per il suo continuo supporto e per la pazienza".



Insomma la grande attesa (macchiata dai tanti spoiler) sta per finire e presto potremo mettere le mani sul tanto atteso The Last of Us Parte 2.