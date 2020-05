The Last of Us Parte 2: Sony annuncia un nuovo State of Play dedicato al titolo

Sony ha appena annunciato il prossimo appuntamento con lo State of Play che ancora una volta sarà focalizzato su The Last of Us Parte 2, il kolossal di Naughty Dog che uscirà in esclusiva su PlayStation 4.

L'annuncio ufficiale recita: "Ciao a tutti, stiamo dando gli ultimi ritocchi al nuovo episodio di State of Play che andrà in onda mercoledì 27 maggio alle ore 22:00 sul canale Twitch e YouTube. Nel corso di questo episodio di 25 minuti, Neil Druckmann, director di The Last of Us Parte 2, fornirà un ampio sguardo al gameplay, al mondo di gioco e alle sue minacce in attesa dell'uscita prevista per il 19 giugno su PS4. Per concludere, introdurrà una sequenza di gioco estesa mai vista prima. Non perdetevelo. E no, non ci saranno aggiornamenti e novità su PS5 ma solo un tuffo in TLOU2. Non perdete la trasmissione Twitch e YouTube questo mercoledì. Vi aspettiamo".

Insomma, un nuovo appuntamento con The Last of Us Parte 2 in compagnia di Neil Druckmann in attesa di poter mettere le mani sul titolo. Ovviamente seguiremo l'evento in diretta insieme alla redazione di Everyeye sul nostro canale Twitch.