The Last of Us Parte 2: Sony svela i doppiatori italiani di Joel ed Ellie

Nel corso delle ultime ore, Sony Interactive Entertainment Italia ha deciso di rendere noti i nomi dei principali doppiatori che presteranno la propria voce ai personaggi di The Last of Us Parte 2.

L'elenco, piuttosto breve, vede per la gioia dei fan del primo capitolo il ritorno di Lorenzo Scattorin e Gea Riva nei ruoli di Joel ed Ellie. Ad interpretare Dina, la dolce metà della protagonista, sarà invece Beatrice Caggiula e Jesse avrà la voce di Mattia Bressan. Tra gli altri personaggi di cui conosciamo l'identità dei doppiatori della versione italiana troviamo Lev (Annalisa Longo) e Yara (Martina Tamburello). Non è chiaro se nel gioco ci saranno anche altri personaggi con un ruolo importante e, probabilmente per evitare ulteriori spoiler, la divisione italiana del colosso giapponese non ha annunciato ogni singolo doppiatore presente nel titolo.

Vi ricordiamo che l'uscita del secondo capitolo della serie Naughty Dog è in arrivo il prossimo 19 giugno 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Sulle nostre pagine potete dare uno sguardo all'emozionante trailer di The Last of Us Parte 2 pubblicato solo qualche giorno fa, il quale ci permette di avere un piccolo assaggio della storia.