The Last of Us Parte 2: Sony svela l'esclusiva steelbook con un'immagine

Nonostante sapessimo ormai da tempo della steelbook di The Last of Us Parte 2, fino ad oggi non si conosceva l'aspetto di questa esclusiva custodia. A svelarne ogni dettaglio è stata oggi la pagina ufficiale inglese di PlayStation, che ha pubblicato un'immagine dell'oggetto da collezione.

Come potete vedere nello scatto in calce alla notizia, la custodia in metallo mostra in primo piano un disegno del volto della giovane Ellie, le cui cicatrici mettono in evidenza il suo drammatico passato. Il prodotto godrà inoltre di una protezione aggiuntiva di cartone, che mostra invece il titolo del gioco ed uno scatto in game sempre del volto della protagonista, questa volta infuriata e ricoperta di sangue.

Prima di lasciarvi alle immagini che mostrano l'oggetto, vi ricordiamo che in Italia è possibile ottenere la steelbook di The Last of Us Parte 2 solo ed esclusivamente prenotando la versione fisica del gioco su Amazon.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 19 giugno 2020 solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Sony ha infatti deciso di posticipare l'uscita di Ghost of Tsushima per permettere all'ultima fatica di Naughty Dog di fare il proprio debutto.