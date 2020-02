The Last of Us Parte 2: la speciale Ellie Edition tornerà disponibile per il pre-order

Lo scorso settembre Naugthy Dog ha annunciato un'edizione speciale di The Last of Us Parte 2 intitolata Ellie Edition. Nonostante il prezzo di 229 dollari la special edition è terminata in poche ore. Sembra però che gli sviluppatori abbiano deciso di rendere di nuovo disponibile la Ellie Edition.

Naughty Dog ha infatti rivelato al PlayStation Blog che dopo aver ricevuto una miriade di e-mail e di messaggi sui social dai fan di The Last of Us, il team lavorerà a stretto contatto con PlayStation per produrre più copie di The Last of Us Parte 2 Ellie Edition. Lo studio ha poi annunciato che l'edizione speciale sarà pre-ordinabile a partire dal 13 febbraio (ore 15:00 italiane). Ellie Edition sarà disponibile su Amazon, GameStop e le catene americane Best Buy, Target e Walmart.

The Last of Us Parte 2 Ellie Edition vanterà una speciale steelbook, una serie di gadget, un tema dinamico, sei avatar, la colonna sonora digitale e una serie di potenziamenti per le munizioni in-game. Naughty Dog ha poi annunciato che sarà presente al PAX East con una demo giocabile di The Last of Us Parte 2, pubblicando nello stesso tempo un tema dinamico gratuito per PlayStation 4. Gli sviluppatori hanno poi fornito un breve resoconto sulla situazione dello sviluppo.