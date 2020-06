The Last of Us Parte 2: una speciale live su Twitch per analizzare insieme la recensione

La redazione di Everyeye non riposa mai ed è già pronta ad annunciare la prossima live su Twitch dedicata ad uno dei giochi più attesi di questo finale di generazione, The Last of Us Parte 2, in occasione della pubblicazione della recensione.

Domani 12 giugno alle ore 09:00 sul canale Twitch di Everyeye andrà infatti in onda una speciale live per festeggiare la pubblicazione della recensione di The Last of Us Parte 2, l'attesissimo sequel del titolo targato Naughty Dog che narra le avventure di Ellie e Joel.

Durante la trasmissione la redazione di Everyeye accompagnerà la community alla scoperta del nuovo capitolo della serie con analisi, approfondimenti, sensazioni, Q&A. Ovviamente sarà possibile interagire con i tutti i protagonisti della diretta e con la nostra fantastica chat. L'unica condizione, se non lo avete ancora fatto, è quella di lasciare un follow al nostro canale Twitch e di attivare le notifiche per non perdervi nemmeno un appuntamento.

Insomma, vi aspettiamo domani mattina per una colazione davvero speciale in compagnia di Everyeye e di The Last of Us Parte 2. Per ingannare l'attesa potete leggere le ultime dichiarazioni di Neil Druckmann su TLOU2.