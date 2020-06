The Last of Us Parte 2: le splendide animazioni raccolte in una serie di brevi video

Siete rimasti affascinati dalla incredibile qualità delle animazioni di Ellie in The Last of Us Parte 2? Allora non potete assolutamente perdervi questa serie di brevi filmati che mostrano in sequenza le movenze più belle della protagonista che si attivano durante i combattimenti.

A realizzare questo lavoro certosino è stato l'utente Twitter Much, che nel tempo libero si diverte a creare GIF e filmati con materiale registrato dai videogiochi più famosi. Con l'uscita dell'ultima fatica di Naughty Dog, Much ha avuto un bel po' da fare e la sua bacheca è ora invasa da filmati dedicati alle spettacolari animazioni del gioco montate in maniera impeccabile, al punto che sono sempre più numerose le condivisioni dei videogiocatori che hanno apprezzato il lavoro svolto dall'utente.

Vi proponiamo di seguito solo una piccola cerchia di video realizzati dall'utente che non contengono spoiler sulla trama, ma se avete già portato a termine almeno una volta l'avventura vi suggeriamo di fare una capatina sul profilo Twitter di Much e di dare un'occhiata a tutte le sue creazioni.

