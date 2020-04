The Last of Us Parte 2: spuntano online nuovi video leak su gameplay e trama

A poche settimane dalla pubblicazione dei video leak di The Last of Us Parte 2, il kolossal post-apocalittico di Naughty Dog sembra essere al centro di una nuova, grave fuga di notizie rappresentata da una serie inedita di clip con spezzoni di gameplay e scene di intermezzo.

I filmati in questione sono stati prontamente rimossi dai social e da YouTube, ma i forum più frequentati dalle community di appassionati continuano a tenere traccia delle informazioni condivise da questi video leak che, a detta di chi ha potuto recuperarli in quei brevi attimi in cui è stato possibile osservarli, sarebbero autentici.

Per questo, mai come in questo caso vi suggeriamo di prestare particolare attenzione da qui in avanti ai nuovi spoiler su The Last of Us Parte 2 che potrebbero affacciarsi sui siti e sui forum di settore, come pure sui social.

Pur senza entrare nel merito delle scene immortalate in questi video leak, ci limitiamo a riferire della presenza, al loro interno, di alcuni frangenti di gameplay con protagonista Ellie e di frammenti delle scene in cinematica della trama principale, con delle importanti anticipazioni su personaggi come Dina, Joel e la stessa Ellie.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale di TLOU 2 su PlayStation 4 e PS4 PRO, ma prima vi consigliamo (anche alla luce di questi continui leak) di riprendere le ultime dichiarazioni di Troy Baker per mettere in guardia i fan della serie sulla natura divisiva della storia di The Last of Us Parte 2.