The Last of Us Parte 2, steelbook europea: immagini avvistate in rete!

In attesa della primavera inoltrata, che porterà con sé la tanto desiderata pubblicazione di The Last of Us Parte 2, è emersa in rete un'interessante immagine.

Trapelata dalle pagine del noto forum Reddit, quest'ultima ha per protagonista l'edizione europea della steelbok del nuovo titolo firmato da Naughty Dog. A pubblicarla è l'utente "felixmontoya": potete visionare lo scatto direttamente in calce a questa news. Sulla custodia troneggiano due ritratti in stile acquerellato dei due grandi protagonisti del primo The Last of Us, ora nella loro versione più adulta e matura. Da un lato troviamo infatti una Ellie ormai cresciuta, mentre il retro ci consente di dare un nuovo sguardo ad un Joel sempre più provato dall'incedere degli anni. Immancabile, ovviamente, il logo di The Last of Us parte 2. Che cosa ve ne pare, vi piace?



In attesa di poter scoprire nuovi dettagli sulla produzione, occasione purtroppo recentemente sfumata in occasione dell'annullamento della partecipazione del team al PAX East, ricordiamo che The Last of Us Parte 2 esordirà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 29 maggio. Sul risultato finale dei propri sforzi, i ragazzi di Naughty Dog sono decisamente ottimisti, tanto che il Game Director Anthony Newman ha parlato di possibile "ridefinizione dei canoni dei giochi AAA".