The Last of Us Parte 2 nella storia: è il primo gioco con 300 premi GOTY!

Stiamo osservando da diversi mesi la cavalcata trionfale di The Last of Us Part 2, e il nostro stupore non ha mai smesso di aumentare. Neppure oggi, quando abbiamo scoperto che il capolavoro di Naughty Dog ha messo a segno un record incredibile, davvero difficile da battere in futuro.

The Last of Us Part 2 è il primo gioco della storia ad aver ottenuto 300 premi Game of the Year (sono 302, per l'esattezza). Mai nessuno era arrivato a tanto, neppure produzioni del calibro di The Elder Scrolls V: Skyrim (229 GOTY), The Witcher 3: Wild Hunt (280 GOTY), Uncharted 4: Fine di un Ladro (188 GOTY), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (258 GOTY), God of War (260 GOTY), Red Dead Redemption 2 (172 GOTY), e neppure il suo predecessore, che di premi Gioco dell'Anno ne collezionò 257.

Un risultato strabiliante che lo pone molto al di sopra dei validissimi giochi usciti nel 2020. La sorpresa Hades, che ultimamente si è levato qualche soddisfazione trionfando ai SXSW Awards, ai BAFTA Awards e ai DICE Awards, ha ottenuto "solamente" 64 GOTY, seguito da Ghost of Tsushima e Cyberpunk 2077 con 63 e 35 GOTY, rispettivamente.

Classifica GOTY 2020 aggiornata al 25 aprile 2021

The Last of Us Part II - 302 premi GOTY Hades - 64 Ghost of Tsushima - 63 Cyberpunk 2077 - 35 Animal Crossing: NewHorizons - 28 Final Fantasy VII Remake - 27 Doom Eternal - 13 Half Life: Alyx - 11 Assassin's Creed Valhalla - 6 Yakuza: Like a Dragon - 6 Ori and the Will of the Wisps - 5 Microsoft Flight Simulator - 4 13 Sentinels: Aegis Rim - 2 (incluso uno del 2019) Immortals Fenyx Rising - 2 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - 2 Demon's Souls - 1 Dreams - 1 Kentucky Route Zero - 1 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 1 Persona 5 Royal - 1 Sakuna: Of Rice and Ruin - 1 Spiritfarer - 1 Tell Me Why - 1

Come ha fatto Naughty Dog a raggiungere un risultato tanto incredibile? Leggete la nostra recensione di The Last of Us Part 2 per scoprirlo. Spoiler: