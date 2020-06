The Last of Us Parte 2: ecco lo story trailer ricreato con i LEGO

Se non vi siete ancora stancati di guardare e riguardare il trailer dedicato alla storia di The Last of Us Part 2, potrebbe farvi sicuramente piacere la versione a tema LEGO.

Nel video è stata ricreata minuziosamente ogni scena del trailer montato da Naughty Dog e, come potete immaginare, sono visibili le scene con protagonisti la giovane Ellie e il barbuto Joel. Ad aver creato e pubblicato il divertente filmato è stato il canale YouTube Pavesome Films, che non è nuovo a questo genere di iniziativa. Il canale in questione, infatti, ha già caricato numerosi trailer di film come Kill Bill Vol. 2, Django Unchained, Logan, Deadpool e numerosi altri film appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Prima di lasciarvi al "LEGO story trailer di TLOU2", vi ricordiamo che la nostra recensione di The Last of Us Parte 2 verrà pubblicata il prossimo venerdì 12 giugno 2020 alle ore 9:01 del mattino. In attesa di scoprire la nostra opinione del gioco, vi suggeriamo di recuperare la divertente live su The Last of Us con protagonisti Francesco Fossetti e Fru dei The Jackal, i quali hanno chiacchierato per un'ora del primo capitolo e rivisto alcuni dei più importanti trailer del sequel.

Il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal prossimo 19 giugno.