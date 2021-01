The Last of Us Parte 2 è un successo assoluto: oltre 200 GOTY

Nonostante il 2021 sia appena iniziato, sono ancora in corso le assegnazioni di diversi riconoscimenti legati alle migliori produzioni dello scorso anno: anche la Redazione e la community di Everyeye ha eletto i propri Game of the Year del 2020.

Ebbene, nonostante lo scorso anno abbia visto il mercato videoludico conquistato da molteplici produzioni, che spaziano dal rifacimento di Final Fantasy VII Remake a DOOM Eternal, passando per l'inarrestabile Animal Crossing: New Horizons o il sorprendente Hades, c'è un gioco che più di tutti si è affermato in maniera incontrovertibile: The Last of Us Parte 2. L'ultimo capolavoro firmato da Naughty Dog, con la potenza del racconto che vede tornare Joel ed Ellie protagonisti sullo schermo e il proprio gameplay coinvolgente, è infatti uscito trionfante dalla stagione delle premiazioni.

All'alba del nuovo anno, un report effettuato dal portale Game Awards riferiva di più di 160 premi per The Last of Us Parte 2. Ora, i dati aggiornati delineano un quadro ancor più luminoso, con l'esclusiva PlayStation 4 capace di aggiudicarsi la bellezza di 210 premi in totale! Di questi, 145 sono stati assegnati dalla critica specializzata, mentre i restanti 65 riconoscimenti sono invece stati assegnati dalla community dei giocatori. Un successo su tutta la linea, che non sappiamo tuttavia se si tradurrà in un nuovo capitolo della serie: vorreste vedere un The Last of Us Parte 3 arrivare su PlayStation 5?