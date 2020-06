The Last of Us Parte 2 è un successo: già a quota 4 milioni di copie vendute

Sul blog ufficiale PlayStation è appena stato pubblicato un nuovo post che informa i fan del colosso nipponico e di Naughty Dog che The Last of Us Parte 2, l'esclusiva PS4 disponibile sugli scaffali di tutti i negozi da soli 3 giorni, ha già ampiamente superato le 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Per celebrare l'evento, il game director Neil Druckmann ha pubblicato un messaggio per i fan:

"Siamo grati ai milioni di appassionati in tutto il mondo che hanno giocato The Last of Us Parte 2 e hanno condiviso con noi la loro esperienza nel corso dell'ultima settimana. Abbiamo deciso di raccontare un nuovo tipo di storia, la quale tratta temi complessi e mette alla prova il giocatore in modi inaspettati. Sapere come questa storia è stata accolta da molti di voi e assistere alle discussioni che ne sono derivate è stato incredibile. Siamo ispirati dalla vostra creatività, che si tratti degli splendidi scatti creati con la Photo Mode, delle canzoni suonate con la chitarra di Ellie o delle divertenti GIF animate."

"The Last of Us Parte 2 è stato creato grazie al contributo di centinaia di persone talentuose e appassionate che lavorano qui in Naughty Dog. Non possiamo immaginare quale possa essere un onore più grande che rivedere la stessa passione negli occhi di chi gioca il titolo. Grazie per averci aiutato a raggiungere questo incredibile traguardo."

Alla fine del messaggio, il post si chiude ricordandoci che a breve arriveranno sul mercato altre due esclusive PS4: Marvel's Iron Man VR e Ghost of Tsushima.