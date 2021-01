The Last of Us Parte 2 supera The Witcher 3: è il gioco più premiato di sempre!

Il successo e la calorosa accoglienza riservata all'ultima produzione di casa Naughty Dog sono stati evidenziati da molteplici dati e analisi nel corso degli ultimi mesi.

Possiamo ad esempio ricordare che The Last of Us Parte 2 è stata l'esclusiva di maggior successo del 2020, in un anno che ha visto diversi rivali, incluso l'inarrestabile Animal Crossing: New Horizons. Oltre a innumerevoli riconoscimenti da parte della stampa di settore, l'ultima epopea di Ellie e Joel è stata in grado di convincere anche il grande pubblico, qualificandosi come il miglior gioco del 2020 per gli utenti di Metacritic, nota piattaforma di aggregazione delle votazioni. Ora, arriva un ulteriore record assoluto.

Dopo aver progressivamente raccimolato una variegata selezione di premi e riconoscimenti da parte di critica videoludica e community di appassionati, The Last of Us Parte 2 è ora il videogioco più premiato di sempre. Naughty Dog sorpassa così CD Projekt RED, che ha a lungo detenuto il titolo grazie all'incredibile successo di The Witcher 3: Wild Hunt. Nel dettaglio, l'intenso viaggio raccontato su PlayStation 4 ha conquistato 261 riconoscimenti. Tra questi, 169 sono stati assegnati dalla stampa, mentre i restanti 92 sono frutto delle preferenze espresse dagli appassionati.



Un risultato più che notevole, che non fa che generare ulteriore curiosità su quello che sarà il prossimo progetto di Naughty Dog.