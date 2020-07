The Last of Us Parte 2: Sweeney mostra il lavoro svolto sulla presentazione dell'E3 2019

La dedizione e l'attenzione per i dettagli di Naughty Dog in The Last of Us Parte 2 è sotto gli occhi di tutti. A ribadire tale approccio ci ha pensato John Sweeney che con un post ha mostrato l'immenso lavoro svolto persino sul reveal del gameplay in occasione dell'E3 2019.

L'Art Director di Naughty Dog ha infatti pubblicato lo studio svolto sulla composizione dei colori per la presentazione di The Last of Us Parte 2 avvenuta durante l'E3 2019 di Los Angeles. Dall'immagine si evince il meticoloso lavoro con cui gli sviluppatori hanno trattato ogni singolo dettaglio, senza lasciare nulla al caso, passando dai colori caldi e accoglienti di Jackson per arrivare ai freddi e minacciosi ambienti di Seattle.

Lo stesso Sweeney ha commentato: "è stato divertente mappare questa sequenza! Pensare a tutto, dalla forma, alla tavola dei colori/illuminazione, tutti i sistemi di progressione/immagine, è stato un processo divertente!".

The Last of Us Parte 2, nonostante l'enorme successo, ha provocato grandi divisioni tra critica e pubblico e tra i fan stessi. A tal proposito sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato al tanto discusso finale di The Last of Us Parte 2.