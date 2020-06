The Last of Us Parte 2 ancora in testa in UK: sul podio anche Bravely Second per 3DS!

In occasione dei primi giorni dal debutto sul mercato, The Last of US Parte 2 ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo, ma il trend di crescita sembra essere destinato a continuare ancora per qualche tempo.

Il gioco Naughty Dog conserva in effetti anche questa settimana i vertici di alcune classifiche di vendita, inclusa quella legata al mercato britannico. Durante l'ultima settimana, l'epopea di Ellie ha visto un calo dell'82% delle vendite, ma ha comunque confermato il primo posto: segno che l'entità degli acquisti effettuati in prossimità del Day One sono stati decisamente numerosi.



A sorprendere, è invece soprattutto la seconda posizione della Top 10 UK, che vede un gioco per Nintendo 3DS aggiudicarsi la medaglia d'argento! Stiamo parlando di Bravely Second: End Layer, che nell'ultima settimana ha venduto tre volte più copie di quanto realizzato al lancio nel febbraio 2016. La ragione è da rinvenire in una promozione attuata da un retailer britannico, che ha proposto il gioco al prezzo di 2,49 sterline. Un'offerta decisamente imperdibile, anche in vista dell'uscita di Bravely Default 2 su Nintendo Switch. Di seguito, trovate la classifica UK nella sua interezza:

The Last of Us Part 2 Bravely Second: End Layer SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Ring Fit Adventure Animal Crossing: New Horizons FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Grand Theft Auto 5 The Last of Us: Remastered Minecraft

In chiusura, segnaliamo che Neil Druckmann ha recentemente discusso della possibilità di sviluppare un The Last of Us Parte 3